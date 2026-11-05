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Gündem 5 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı: Cezaları dikkat çekti!
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5 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı: Cezaları dikkat çekti!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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5 firari hükümlü kıskıvrak yakalandı: Cezaları dikkat çekti!

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında 19 yıl 5 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. (28), "kasten yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "basit yaralama ve tehdit" suçlarından 11 yıl 2 ay 1 gün hapis cezası alan F.B.T. (27), "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A. (37), "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ş.K. (36) ve "basit yaralama" suçundan 4 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası bulunan Ş.C. (30) yakalandı.

 

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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