5 farklı ezan makamıyla turistleri mest etti Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, okuduğu beş farklı ezan makamıyla turistleri mest etti.

Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, camiyi gezmeye gelen turistlere ezanın beş farklı makamını seslendirdi. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

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