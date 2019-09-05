5 Eylül kutlamalarına Gıdı Gıdı Treninde devam edildi

Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Nazilli Belediyesi tarafından Gıdı Gıdı Tren Garında tören düzenlendi.

Törene CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül,Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Başsavcı Mehmet Akif Dönertaş, Belediye Başkanı Engin Kürşat Özcan, Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haktan Öztürk, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, ADÜ Nazilli Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Sümer Kampüs Koordinatörü Doç Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu,CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim Kurum Daire Müdürleri, STK Temsilcileri, Eski Sümerbank çalışanları ve okul öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda ilk konuşmayı ADÜ Nazilli Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Sümer Kampüs Koordinatörü Doç Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu yaptı. Nazilli’de bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “ Nazilli’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Nazilli’nin kurtuluşu iki güne sığabilecek bir şekilde kutlanıyor. Buranın anlamı ve önemi tüm Nazillililer için çok önemli ve değerli. Atatürk’ün de dediği gibi Nazilli 5 Eylülde fiziken kurtulmuştur düşman işgalinden. Ama ekonomik kurtuluşunda bu fabrika ile olmuştur. Sadece Nazilli’yi değil tüm ülke ekonomisine katkı sağlayan bu fabrikayı Nazilli’de kuran Ulu Önderimize çok teşekkür ediyoruz. Buranın yapımında emeği geçen, burada çalışan her kese çok teşekkür ediyoruz. Manevi huzurlarında büyük bir hürmetle eğiliyorum. Nazilli’mizin Nazilli olma noktasında devam ettirelim. Burası çok önemli bir tesistir. Zamanında 3 bin kişi ve hatta fazlası olabilir bu fabrikada çalıştı. Birçok aile geçimini buradan sağlamıştı. Bizim bile kursağımızda Sümerbank’ın lokması vardır. Burada çalışan insanların emeği vardır. Hepsinden Allah razı olsun. Fiziken kurtulduğumuz gibi ekonomik olarak kurtulduğumuz günleri yeniden göreceğimize inanıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından her kesin duyguyla izlediği sinevizyon gösterisi yapıldı. Nazilli Sümerbank Müzesi gezildi. Müzede henüz gün yüzüne hiç çıkmamış fabrikaya ait değerli eşyalar ve evraklar sergilendi.Fabrikaya ait yemek salonunda Sümerbank Fabrikasının kuruluş aşamasından itibaren çekilmiş o döneme ait fotoğraf sergisine ilgi yoğun oldu. Kutlamalar için Nazilli’ye gelen misafir öğrencilerin gösterilerini izleyen protokol üyeleri programın finalini Gıdı Gıdı Treni ile tamamladı.

Gıdı Gıdı Trenin hareket etmesi ile büyük bir heyecan yaşayan protokol üyeleri bu nostaljinin yaşatılması için önlerindeki süreçte el birliği ile çalışacaklarını, fabrika alanının yeniden canlandırılması için gereken her tülü destekleri vereceklerini ifade etti.