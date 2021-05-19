5 dönümlük alan kül oldu! Antalya'da korkutan yangın

Antalya’da sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevredeki sera ve yerleşim yerlerine sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi’nde bulunan sazlık bir alanda saat 14.30 sıralarında çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevredeki sera ve yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm sazlık alan kül oldu. Yangının çıkış sebebi ile ilgili araştırmalar sürüyor.