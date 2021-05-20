5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Esnaf destek paketi başvurusu ile ilgili detaylar belli oldu. Esnafa hibe desteği kapsamında aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere yapılacak destekler ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Esnaf destek paketi başvuru ekranı vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gözler şimdi başvuru işleminde.

Esnaf destek paketi başvurusu nasıl yapılacak?

Esnaf hibe desteği başvurusunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Esnaf hibe desteği başvurusunun e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

ESNAF HİBE DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

5 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

3 bin TL hibe desteği kimlere verilecek?

Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır.

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, terziler dahildir. Bu gruptaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz.