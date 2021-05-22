1 Yılı aşkın bir süredir ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında esnafa 5 Bin TL hibe desteği sağlanacağı duyurulmuştu. Bu açıklama sonrasında 5 bin TL hibe desteğine nasıl başvurulur? Kimler başvurabilir? soruları merak kazandı.

Hibe desteği başvuruları ne zaman başlıyor?

17 Mayıs Pazartesi günü yapılan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa hibe desteği müjdesini paylaşmıştı.

Koronavirüs döneminde alınan tedbirler nedeniyle zor günler geçiren esnafa destek amaçlı olarak çıkarılan paket için, Ticaret Bakanı Mehmet Muş önemli açıklamalarda bulundu. Muş’un aktardığı bilgiye göre esnafa hibe desteği için başvurular 25 Mayıs tarihinde başlıyor.

5 bin TL hibe desteğine nasıl başvurulur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteği için başvurular e-Devlet sayfasından gerçekleştiriliyor. Bakan Muş’un açıklamasına göre, başvurular 25 Mayıs tarihinde başlayacak.