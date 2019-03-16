49 Müslüman'ın şehit edildiği terör saldırısında yaralanan Türk hakkında bilinmeyen gerçek

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Türkiye vatandaşı Mustafa Boztaş hakkında yaptığı paylaşımda, "En büyük destekçilerimizden Mustafa Boztaş'a ve tüm yaralılarımıza şifa diliyorum." dedi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısında yaralanan Mustafa Boztaş hakkında önemli bir detay paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Halit Albayrak, "Allah'ın evinde ibadet eden Müslüman kardeşlerimizi Cuma vakti vahşice katleden, Camii girişinde 'Merhaba kardeşim' diyen insana defalarca kurşun sıkan bu hain, kalleş terör saldırısını şiddetle kınıyorum! Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." sözleriyle saldırıyı kınadı.

Daha sonra bir fotoğraf paylaşan Başkan Albayrak, "Buz Hokeyi Milli Takımlarımızın Yeni Zelanda'daki tüm faaliyetlerinde en büyük destekçisi olan Mustafa Boztaş bugünkü hain terör saldırısında yaralanmıştır. Kendisine ve tüm yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyorum. " diyerek Mustafa Boztaş'ın Milli Takımın en büyük destekçileri arasında yer aldığını belirtti.

Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmiş aralarında iki Türkün de bulunduğu 20'den fazla kişi yaralanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaralanan Türklerin isimlerini, "Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya" olarak açıklamıştı.

Yaralanan 3 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.