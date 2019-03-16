0553 313 94 23

49 Müslüman'ın şehit edildiği terör saldırısında yaralanan Türk hakkında bilinmeyen gerçek

Yeni Zelanda'da 2 camiye gerçekleştirilen terör saldırı sonrasında 49 Müslüman şehit edilmişti. Vahşi saldırıdan yaralı olarak kurtulan 3 Türk arasında yer alan Mustafa Boztaş'ın Buz Hokeyi Milli Takımları'nın Yeni Zelanda'daki en büyük destekçisi olduğu ortaya çıktı.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:06
49 Müslüman'ın şehit edildiği terör saldırısında yaralanan Türk hakkında bilinmeyen gerçek

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan Türkiye vatandaşı Mustafa Boztaş hakkında yaptığı paylaşımda, "En büyük destekçilerimizden Mustafa Boztaş'a ve tüm yaralılarımıza şifa diliyorum." dedi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Yeni Zelanda'da gerçekleşen terör saldırısında yaralanan Mustafa Boztaş hakkında önemli bir detay paylaştı.

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Halit Albayrak, "Allah'ın evinde ibadet eden Müslüman kardeşlerimizi Cuma vakti vahşice katleden, Camii girişinde 'Merhaba kardeşim' diyen insana defalarca kurşun sıkan bu hain, kalleş terör saldırısını şiddetle kınıyorum! Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." sözleriyle saldırıyı kınadı.

Daha sonra bir fotoğraf paylaşan Başkan Albayrak, "Buz Hokeyi Milli Takımlarımızın Yeni Zelanda'daki tüm faaliyetlerinde en büyük destekçisi olan Mustafa Boztaş bugünkü hain terör saldırısında yaralanmıştır. Kendisine ve tüm yaralı kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyorum. " diyerek Mustafa Boztaş'ın Milli Takımın en büyük destekçileri arasında yer aldığını belirtti.

Yeni Zelanda'da iki camiye gerçekleştirilen terör saldırısında 49 kişi hayatını kaybetmiş aralarında iki Türkün de bulunduğu 20'den fazla kişi yaralanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaralanan Türklerin isimlerini, "Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya" olarak açıklamıştı.

Yaralanan 3 Türk vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:06
  1. Türkiye
  2. Mevlüt Çavuşoğlu
  3. Yeni Zelanda
  4. Twitter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biberiye hazımsızlığa iyi geliyor | İşte biberiyenin faydaları
    1. Biberiye hazımsızlığa iyi geliyor |..
    2. LTSO’dan istihdam seferberliği
    3. Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    4. Beşiktaş ''anime'' oluyor
    5. Karadenizliler Yenimahalle’de bir..
    6. Jandarma uzman erbaş alımı son dakika..
    7. Tırın lastiği patladı, dorsesi ve..
    8. Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci
    9. ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik..
    10. Kavak: “Bireysel deyip işin..
    11. Osmanlı Devleti’nin nadide hazineleri..
    12. Ağzıyla dünyayı çekiyor
    13. Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775..
    14. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye..
    15. Kozan’da “Kozan Değerleriyle..
    16. Genç iş adamının acı sonu
    17. Kadıköy'de yangın
    18. Meteoroloji "polen" tahmininde de..
    19. Kadın çiftçiler tarımsal eğitimlerden..
    20. Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler