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49 Müslümanı camide şehit eden teröristin dinlediği müzik dikkat çekti

Yeni Zelanda'nın cuma namazı için camide bulunan Müslümanları şehit eden terörist Brenton Tarrant'ın, saldırıdan önce dinlediği Sırp müziği dikkat çekti.

15 Mart 2019 Cuma 16:44
49 Müslümanı camide şehit eden teröristin dinlediği müzik dikkat çekti

Yeni Zelanda'da Christchurch kasabasında iki camiye yönelik silahlı saldırıda şu ana kadar 49 Müslüman şehit oldu, 50'den fazla kişi yaralandı.

Dinlediği müzik dikat çekti

Katil Brenton Tarrant'ın saldırıya giderken dinlediği Sırp müziği, "Watch out ustase and Turks (Dikkat edin Ustaşalar ve Türkler)" dikkat çekiyor. Ustaşa, Hırvat çetelerine verilen isim. Şarkıda, Türklere yönelik tehditler yer alırken, "Bosna Kasabı" olarak bilinen, Bosnalı Sırpların liderliğini yapmış Karadzic'e övgüler diziliyor.

Şarkıda bahsi geçen terörist, 8  bin Müslüman'ı katletti

Karadzic, Bosna Hersek'te 8 bin Müslüman'ı katletmiş ve Srebrenica'da soykırım suçu işlemişti.

İşte Yeni Zelanda'da camiye saldıran saldırganın dinlediği sırp şarkısının sözleri;

"Bihac'tan Petrovac köyüne

Petrovac köyü

Tüm Sırp toprakları saldırıya uğradı

Topraklar saldırıya uğradı

Karadzic Sırplara liderlik ediyor

Sırplara liderlik ediyor

Herkes bunu görmeli

Onlar kimseden korkmuyor

Kimseden korkmuyor

Hırvat Ustaşeler uyanıyor

Hırvat Ustaşalar

Topraklarımıza dokunamazsınız

Topraklarımıza

Karadzic Sırplara liderlik ediyor

Sırplara liderlik ediyor

Herkes bunu görmeli

Onlar kimseden korkmuyor

Kimseden korkmuyor

Krajina'dan kurtlar geliyor

Kurtlar geliyor

Dikkat edin Türkler ve Ustaşalar

Türkler ve Ustaşalar

Karadzic Sırplara liderlik ediyor

Sırplara liderlik ediyor

Onlar kimseden korkmuyor

Kimseden korkmuyor

Savunmadaki Sırp halkı

Savunmada Sırp halkı

Aziz özgürlüğümüz için savaşıyoruz

İnandığımız özgürlüğümüz

Karadzic Sırplara liderlik ediyor

Sırplara liderlik ediyor

Herkes bunu görmeli

Onlar kimseden korkmuyor

Herkes bunu görmeli

Onlar kimseden korkmuyor"

Kullandığı silahta "Türk Yiyici" yazıyor

Saldırıyı canlı yayınlayan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıdan önce yaptığı paylaşımlarda, katliam da kullanıldığı silahın üzerinde "Türk Yiyici", Osmanlı'nın mağlup olduğu 2. Viyana seferi 1683 tarihi ve ( Deus Vult ) Haçlı seferlerinin mottosu olan "Tanrı bunu istedi" yazıları da dikkat çekmişti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:44
  1. Bosna Hersek
  2. Yeni Zelanda
  3. Avustralya
  4. Viyana
  5. Bosna
  6. Bosna Kasabı
  7. 2. Viyana seferi

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    O Zaman, Bu Şerefsiz Hain Alçak Katil, Sırplı mı?Ve Bunlar Bir Örgūt mū?

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