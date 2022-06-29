48 komando Suriye'ye dualarla uğurlandı

İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen uğurlama törenine Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Ekrem Canalp, eşi Dr. Ayten Canalp, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve asker aileleri katıldı. Komandolara hitap eden Vali Canalp, Suriye'de görev alan personele başarı dileklerinde bulundu. Vali Canalp, "Gözünüzün önüne son kırk yılı getirin ve önünüze dünya haritasını alın. Meydana gelen sıcak çatışmaların her birisini birer nokta olarak işaretleyin. Karşınıza çıkacak tablo şudur; çizmiş olduğunuz, işaretlemiş olduğunuz noktaların büyük bir kısmı ya bu vatanın kuzeyindedir ya güneyindedir ya doğusundadır ya da batısındadır. Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve bugünlerde de kuzeyimizde Karadeniz'in kuzeyinde yani bu vatanın dört bir yanı son kırk yıldan beri dünyadaki bütün sıcak çatışmaların neredeyse yüzde doksanının gerçekleştiği coğrafyadır. Biz, böyle bir coğrafyada kendimize bu toprakları vatan olarak tutabilmek için canla başla sürekli mücadele ediyoruz" dedi.

Görev gerekli olduğunda, görev için çağrıldığında görevden başka hiçbir şey düşünülmediğini aktaran Vali Canalp, "Bizler, bu milletin evlatları olarak bu milletin birer ferdi olarak görev bizi çağırdığı zaman düşündüğümüz şey asla ve asla kendimiz değildir. Düşündüğümüz şey, ailemiz, yakınlarımız değildir. Düşündüğümüz şey sahip olduğumuz unvan, sahip olduğumuz maddi imkanlar asla ve asla değildir. Bizler, tek bir şeye inanırız; görevimizi layığı veçhiyle yerine getirmek ve bu görevi yerine getirirken de eğer gerekiyorsa ya şehit olmak ya da gazi olmaktır. Bugün buradan Suriye'ye giden yiğit vatan evlatları sizlere söyleyeceğim şudur; Cenabı Allah, yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. Cenabı Allah, sizleri görevini layığı veçhiyle yapmayı nasip etsin. Cenabı Allah sizlerin hepinizin sağlık ve sıhhat içerisinde salimen tekrar buraya bu alana gelmeyi, dönmeyi nasip eylesin. Allah, yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.

Suriye Görev Gücüne görevlendirilen komandolar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından okunan Komando Andı sonrası aileleri ile vedalaştıktan sonra Suriye'ye uğurlandı.