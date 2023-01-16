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Aktüel 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 20:37:00 -
47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 47 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları ve lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 2 can salında 24 ve lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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