45 yaş üstü vatandaşların imdadına koşuyor! Gözlüklerle vedalaşmanın formülü

Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Dursun, akıllı lens hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Dursun, akıllı lens isminin tıbbi bir terim olmadığını belirterek, “Gözümüzde normalde lens ya da mercek ismini verdiğimiz, ışıkları kırarak ağ tabakaya düşürme işlevi olan bir yapı mevcuttur. Lensimiz 40 yaşından itibaren esneme yeteneğini kaybetmeye başlar ve yakın görme sorunu da bu yüzden oluşur. Lensimizin saydamlığının bozulmasına da katarakt denilmektedir. Katarakt ameliyatında kendi lensimiz çıkarılarak yapay lens yerleştirilir. Yerleştirdiğimiz yapay lensler uzun yıllar tek odaklıydı, uzak görme için ayarlanıyordu, ameliyat sonrası da hastalarımıza yakın gözlüğü veriyorduk. Akıllı lens ismi aslında tıbbi bir terim değil" dedi.

"Yakını görme bozukluğunda uygulanabilir"

Doç. Dr. Ayhan Dursun, akıllı lenslerin özellikle 45 yaş üstü hastalara önerildiğini ve tüm kırma kusuru bozukluklarında ve yaşa bağlı yakını görme bozukluklarında uygulandığını belirterek, “Tüm kırma kusuru bozukluklarında ve yaşa bağlı yakını görme bozukluğunda uygulanabilir. Lazerle yapılan yöntemlerin aksine akıllı lenslerde derecenin yüksek olması ya da kornea kalınlığı ameliyata engel oluşturmamaktadır. Miyopi, hipermetropi ve presbiyopide trifokal-akıllı lensler yeterliyken, astigmatizması mevcut olan hastalarımızda astigmatizmayı da düzelten akıllı lensler önerilmektedir. Özellikle 45 yaş üstü hastalara öneriyoruz. Bu hasta grubunda zaten yakını görme sorunu mevcut olduğu için en büyük faydayı göreceklerdir. Daha alt yaş gruplarında ise lazerle yapılan ameliyatlar tercih edilir. Bu yaş grubunda yaşa bağlı yakın görme sorunu mevcut olmadığı için lazerle yapılan işlemler daha konforlu olacaktır. Ancak diğer yöntemler uygun değilse doğru hasta seçimiyle daha genç hastalara da uygulanabilir. Glokom , diyabetik retinopati, göz arkası ödemi, sarı nokta hastalığı gibi ek göz hastalıkları olan hastalarımızda akılı lensler uygun olmayabilir. Hekim bu noktada hastaya farklı alternatifler sunabilmektedir’’ şeklinde konuştu.

"Operasyon sonrası kısa sürede normal hayata dönmek mümkün"

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Dursun, operasyon sonrası kısa sürede normal hayata dönmenin mümkün olduğunu söyleyerek, “Aslında yapılan ameliyat katarakt cerrahisidir. Tüm işlemler aynıdır. Fark, kataraktlı lens dokusu çıkarıldıktan sonra yerleştirilen lensin yapısıdır. Hastalarımız operasyon sonrası damlalar reçete edilerek aynı gün taburcu olmaktadır. Operasyonun ertesi günü, üçüncü günü, birinci haftası ve birinci ayında kontrollerimiz olmaktadır. Operasyon sonrası kısa sürede normal hayata dönmek mümkün olmaktadır. Uzun süre elimizde tek odaklı lensler mevcuttu, operasyon sonrası hastalarımız iyi bir uzak görüş elde ederken yakını görebilmek için gözlük kullanmak durumunda kalıyordu. Ancak gelişen teknoloji sayesinde üretilen üç odaklı lenslerle uzak, orta ve yakın mesafede iyi görme mümkün hale geldi. Bu sayede katarakt ameliyatı gözlükten kurtulma ameliyatı haline geldi. Ayrıca daha önceden katarakt ameliyatı olmuş, ameliyatta tek odaklı lens takılmış, yakını görememekten şikayeti olan hastalarımız için add-on trifokal lens dediğimiz ek bir akıllı lensle hastalarımız bu şikayetlerinden kurtulabilmektedir. Akıllı lensler yüksek teknoloji ürünü lensler olduğu için maliyetleri de tek odaklı lenslere göre yüksektir. Bu nedenle operasyon ücretleri de yükselmektedir. Astigmatizmayı da düzelten akıllı lenslerde maliyet, akıllı lenslere göre daha yüksektir’’ ifadelerini kullandı.