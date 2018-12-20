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44 yıl önce Kıbrıs'ta şehit edilen 15 Türk, törenle defnedildi

Kıbrıs'ta Muratağa-Sandallar'da 14 Ağustos 1974’te Rumlar tarafından katledilen 126 Kıbrıslı Türk'ten 15'inin daha kimlikleri tespit edildi ve defnedildi.

20 Aralık 2018 Perşembe 16:34

KKTC Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan çalışma sonrasında kimlikleri belirlenen şehitler için 44 yıl sonra askeri tören düzenlendi. 15 şehit, Muratağa-Sandallar şehitliğine defnedildi. Törene sivil ve askeri yetkilierin yanında şehitlerin yakınları ve kalabalık bir topluluk katıldı.

"Bu katliamları unutmayacağız"

Törende konuşan Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, "44 yıl önce 26 günlük bebekten 95 yaşındaki insana kadar 126 masum ve savunmasız insanın kadledilerek dozerlerle toprağa gömüldü. Bu katliamları unuymayacağız. Geçmişten ders çıkararak bir daha bu topraklarda acıların yaşanmamasını istiyoruz" diye konuştu.

Kimlikleri belirlenen şehitler: Rahme Hasan, Hasan Hüseyin, Nadire Süleyman Ruso, Sevim Arif, Şeniz Arif, Seval Arif, Rahme Hasan, Emine Bayram, Ayşe Hüseyin Osman, Emine Mehmet Salih, Serpil Mehmet, Sevgül Mehmet, Emine Halil Kasap, Fatma Erdoğan ve Emine Süleyman.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:34
  1. KKTC Kayıp Şahıslar Komitesi
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  3. 44 yıl önce Kıbrıs'ta katledilen 15 Türk
  4. törenle defnedildi
  5. Kıbrıs şehitleri
  6. Şehit cenazeleri

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  • hayrihayri37 dk önce
    Lozanin hezimet olduguna dair bir kanitta kibrisdir, bizim oldugu halde ingilizlere verilen Kibris!

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