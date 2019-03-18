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44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"

Darbeci askerlerin, avukatları huzurunda itiraf içeren beyanlarını mahkeme huzurunda inkar etme stratejisini, Polis Özel Harekat Başkanlığı ile TBMM'ye bomba atan darbeci pilot Uğur Uzunoğlu da uyguladı. Uzunoğlu, 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde uyuduğunu iddia etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:28
44 polisi şehit eden darbeci pilottan skandal savunma! "Uyuyordum"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında kullandığı savaş uçağıyla 44 özel harekat polisini şehit eden, ardından TBMM'yi bombalayan darbeci pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu, savcılıktaki  itirafları ve telsiz görüşmelerine rağmen gece boyunca Akıncı Üssü'nde uyuduğunu, saldırıları düzenlemediğini iddia etti.

Darbeci askerlerin, avukatları huzurunda itiraf içeren beyanlarını  mahkeme huzurunda inkar etme stratejisini, Polis Özel Harekat Başkanlığı ile  TBMM'ye bomba atan darbeci pilot Uzunoğlu da uyguladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Uzunoğlu, 15 Temmuz'dan bir  gün önce FETÖ'cü pilotlarla eski binbaşı Mehmet Fatih Çavur'un evinde  düzenlenen darbe toplantısına katıldı. Görev dağılımı yapan darbecilerin uçuş planlarının yer aldığı el  yazısı notlarına göre, Uzunoğlu'na Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalama görevi verildi.

İhanet girişiminin ilk saatlerinde dörtlü kol şeklinde havalanan  F16'lar arasında Uzunoğlu ve eski yüzbaşı Hüseyin Türk'ün kullandığı "Aslan 3" çağrı kodlu uçak da vardı.

Birinci pilot Uzunoğlu, saat 23.55'te Akıncı Üssü'nde bombalı  saldırıları yöneten eski yüzbaşı Ahmet Tosun'a, Polis Özel Harekat Başkanlığı  nizamiyesinde hareketlilik olduğunu, buraya büyük bir atış yapacağını iletti.

Darbeci Tosun da "Mutabık, mutabık, mutabık hocam serbest." diyerek  ihaneti onayladı.

Saatler 00.00'ı gösterdiğinde darbeci Uzunoğlu, onlarca özel harekat  polisinin bulunduğu nizamiyeye GBU-10 tipi akıllı bomba attı. Menfur saldırıda  polislerden 44'ü şehit olurken 36'sı yaralandı.

İhanetin ses kayıtları

Bombalama anına ilişkin darbeci pilotların ihaneti, telsiz kayıtlarına  şöyle yansıdı:

Ahmet Tosun: Hocam A9 bölgesinde, (Polis Özel Harekat Başkanlığı)  nizamiye bölgesinde araç ikaz ettiniz, mutabık mı?

Uğur Uzunoğlu: Mutabık, araç hareketini takiben yaklaşık 15-20 kişi  nizamiyeden giriş yapıyor.

Tosun: Anlaşıldı, nizamiye bölgesinde hareketli hedeflere atış  serbest.

Uzunoğlu: Filo, Aslan 3, nizamiyeye 1 adet atış yapıldı nizamiyeye.

Mustafa Azimetli: Hocam tekrar edin nizamiyede hareketlilik var mı?

Uzunoğlu: Nizamiyede hareketlilik vardı, 1 atış yapıldı.

Azimetli: Anlaşıldı, nizamiyeyi vurduğunuz alındı.

Savcılıkta her şeyi itiraf etti

Gecenin ilerleyen saatlerinde TBMM'nin bombalanması eylemine ikinci  pilot olarak katılan Uzunoğlu, savcılık sorgusunda şu itiraflarda bulundu:

"Uçakta benimle birlikte Hüseyin Türk uçtu. Bir yerde hareketlilik  olduğu söylendi. Ben de uçağın pod cihazını kullanarak hareketlilik olan bölgeyi  buldum. Telsizin başında bulunan kim olduğunu bilmediğim kişi, belirttiği  hareketlilik olan bölgeye ateş etme talimatı verdi. Aslan 1 kodlu lider uçaktaki  (Mustafa) Azimetli binbaşı da 'Hareketli bölge ve hedeflere ateş olacak' dedi. O  bölgeye bir adet GBU-10 bomba atışı yaptım. Ayrıca, bir önceki uçuşumda aynı  şekilde 'sniper poduyla' Gölbaşı ilçesindeki bombalama eyleminde de podla  baktığımda aşağıdaki hareketliliği görüp filoya telsizle anons etmiştim. Bu  noktayı bombalama talimatı filodan gelince polis özel harekat binası olduğunu  bilmediğim bu noktanın nizamiyesine bomba atışı yaptım."

Darbeci Uzunoğlu, bu itiraflarına, telsiz görüşmelerine ve diğer sanık  beyanlarına rağmen mahkeme huzurunda, özel harekata bomba atmadığını, Meclis'e  düzenlenen saldırıda da yer almadığını iddia etti.

Terörle mücadele harekatı kapsamında havalandığını ancak 15 dakika  sonra üsse döndüğünü öne süren Uzunoğlu, gecenin kalan kısmında ise savaş  uçaklarının birbiri ardına havalandığı Akıncı Üssü'nde uyuduğunu söyleyerek  yalanlarını sürdürdü. Uzunoğlu, mahkemedeki çapraz sorgusu sırasında avukatının  yönlendirmesiyle müşteki tarafın sorularını cevaplamadı.

Telsiz görüşmelerinin kendisine ait olmadığını öne süren Uzunoğlu'nu  Adli Tıp Kurumunun (ATK) bilirkişi raporu yalanladı. Zira ATK, darbeci pilotların görüşmelerinin yer aldığı kayıtlarının orijinal olduğunu ve herhangi bir şekilde  manipülasyona uğramadığını belgeledi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmasına devam edilen Akıncı Üssü darbe girişimi davası sanıklarından Uzunoğlu hakkında, 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Uzunoğlu ile uçan darbeci pilot Hüseyin Türk ise ihanet gecesi, TBMM'yi bombaladıktan sonra, TÜRKSAT tesislerine 4 MK-82 bombasını atan isimdi.

İki saldırıda 51 polis şehit oldu

Ses hızını aşıp alçaktan uçan savaş uçakları, 15 Temmuz ihanetinin  unutulmayacak anları olarak hafızalardaki yerini aldı.

Sivillere bomba atacak kadar gözünü kan bürüyen ihanet şebekesinin kontrolündeki F16'ların bombalı saldırılarında 68 kişi şehit oldu, 222 vatandaş  yaralandı.

Darbe girişiminin başarılı olması için her şeyi planlayan darbeciler,  ilk önce kendilerine karşı koyabileceklerini düşündükleri polis özel harekatı  hedef aldı.

İhanet girişiminin ilk saatlerinde, Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire  Başkanlığı ile Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan darbeciler, 51 polisi  şehit etti.

İlk bombalı saldırı, saat 23.18'de Polis Havacılık Daire Başkanlığına yapıldı. Burada helikoptere yakıt ikmali yapan polislerden 7'si şehit olurken 5'i  de yaralandı.

İhanet bombalarının atıldığı bu uçağın kokpitinde pilotlar eski  yüzbaşı Ertan Koral ile üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan vardı.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:28
  1. Ankara
  2. FETÖ'nün darbe girişimi davası
  3. FETÖ'cü askerler
  4. darbeci pilotlar
  5. Uğur Uzunoğlu
  6. Skandal savunma
  7. mahkeme

YORUM YAZ

  • kalelikaleli16 dk önce
    alçak pislik şerefsiz adi aşşağılık köpek korkak sen korkaktan da aşağı çukurun çukurusun.yalana sarılıyor aklın sıra herkesle dalga geçiyorsun.biz ne dedik.idam dedik.bu alçaklar idam edilmeli dedik olmadı.bu bizim içimize işlemiş durumdadır.içimiz kan ağlayarak bu alçakları terör yandaşı pislikleri izlemekle yetiniyoruz.
  • Ali BULUT Ali BULUT 33 dk önce
    Bu domuzların hakkı ayak ve kollarının caprazlamasina kesilmesidir, biz ise içeride bunları besliyoruz akillanmadik biz
  • HanxoHanxo37 dk önce
    Bu ite benzin içirip ateşe versen yaptıklarının karşılığı olmaz. Aşağkıl nato iti.
  • hsnhsn58 dk önce
    hain onlarca insanı şehit etmşş hala şov yapıyor yatgı erkanı da bu komediye çanak tutar gibi davayı uzatıyor bu hakimler ysk tarafından uyarılmalı bence
  • ihsanihsan59 dk önce
    idamın gözünü seveyim
  • ferhatferhat1 sa önce
    İdam isteriz, bu vatan haini katiller sürüsü için. erdoğan yasa önüme gelsin onaylarım dedi halkın huzurunda. daha ne bekleniyor. batı ne der diye bekliyorlarsa halk da elinde oy pusulası ile bekliyor.

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