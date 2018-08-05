44 erin serbest bırakılma sebebi açıklandı!

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 133’ü tutuklu 143 asker hakkında açılan davada geçtiğimiz ay karar çıktı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda 2 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, 22 sanık “Anayasayı ihlal suçuna yardım" suçundan 17 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmış, 44 sanık ise beraat etmişti. Mahkeme 1 ay geçmeden gerekçeli kararın yazımını tamamladı.

DETAYLICA ANLATILDI

Gerekçeli kararda özellikle kamuoyunda tepkilere neden olan 44 sanığın beraat edilmesiyle ilgili önemli ayrıntılar yer aldı. 44 sanığın neden beraat ettiği detaylı şekilde anlatıldı. Kararda, beraat edenlerin köprüye hiç gelmeyenler, tanktan inmeyenler ya da hiç silah kullanmayan şüpheliler oldukları vurgulandı.

İFADELERLE ORTAYA ÇIKTI

Gerekçeli kararda ilk olarak Şehitler Köprüsü’ne giderken yolda teslim olan 1 tankın içerisindeki personeller ele alındı. Tankta yer alan 5 sanığın darbe girişimine fonksiyonel bir katkıda bulunmadıkları, tanık polis ve vatandaşların ifadeleri ile ortaya çıkarıldı.

NE RAPOR, NE GÖRGÜ TANIĞI VAR

Beraat eden 14 askerin de ateş ettiklerine ilişkin ne bir kriminal rapor, ne görüntü, ne de herhangi bir beyanın olmadığı anlatıldı. Darbeye iştirak veya yardım ettiklerine dair herhangi bir delile ulaşılamayan 14 sanığın beraat ettiklerine değinildi. Beraat eden 2 askeri araç sürücüsünün de sadece verilen emirlere riayet ederek yola park ettikleri, iki sanığın da sivil kıyafetli olmaları ve silahlı olmamalarının darbe girişimine iştirak etmediklerini gösterdiği dile getirildi.

1 KUTU MÜHİMMATLA ÇIKMIŞLAR

Köprüye ilerleyen ZPT’deki 2’si rütbeli 4 sanığın ise darbeden haberdar olmaları halinde kışladan mühimmatsız olarak ayrılmalarının mümkün olmadığı ifade edildi. Sadece bir kutu mühimmatla çıkış yapan sanıkların darbeyi bilmeyerek kışladan ayrıldıkları ifade edildi.

DARBEYİ KÖPRÜDE ÖĞRENDİLER

O gece köprüde olan ve beraat eden 9 er’in de darbe teşebbüsünü Kübra Hatice Çiftçi ve Safiye Bayat’tan öğrendikleri, öncesinde havaya ateş ettikleri ifade edildi. Sanıkların birçoğunun mühimmatsız şekilde araçta beklediği, bir kısmının silahının olmadığı, komutanları sanık Sezai Engin’in talimatıyla tanka bindirildikleri belirtildi.

TANKIN İÇİNDE PASİF BEKLEYİŞ

1 erin tankta doldurucu olarak görevlendirildiği, darbeyi bilerek gittiğine dair delilin elde edilemediği anlatılan gerekçeli kararda, sanığın tank içerisinde pasif olarak beklediği ve suç kastı olmadığı yönünde vicdani kanaat oluştuğu anlatıldı. Beraat eden diğer 1 erin de aynı şekilde tankta doldurucu olduğu, tankın hiç ateş etmediği kaydedildi. Diğer beraat eden 8 askerlerin de darbe girişimine katkı sağlayacak şekilde bir eylemlerinin bulunmadığı dile getirildi.