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Spor 43 marka, 63 takımın katılımıyla gerçekleşen senCard Games, sporun birleştirici gücüne ev sahipliği yaptı
Spor

43 marka, 63 takımın katılımıyla gerçekleşen senCard Games, sporun birleştirici gücüne ev sahipliği yaptı

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43 marka, 63 takımın katılımıyla gerçekleşen senCard Games, sporun birleştirici gücüne ev sahipliği yaptı

Türkiye’nin önde gelen markalarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan senCard Games “Yaza Merhaba Turnuvası”, bu yıl 43 marka ve 63 takımın katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye’nin önde gelen markalarını sporun birleştirici gücü etrafında buluşturan senCard Games “Yaza Merhaba Turnuvası”, bu yıl 43 marka ve 63 takımın katılımıyla gerçekleşti. Plaj voleybolu kategorisinde Şişecam kupanın sahibi olurken, futbol kategorisinde Türk Telekom kupayı kazandı. Kurumların üst düzey yöneticilerini bir araya getiren “Liderler Maçı” ise Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına sosyal faydaya dönüştü. Turnuvaya Kıvanç Kasabalı ve Burak Hakkı gibi ünlü isimler de katılarak takımlara destek verdi.

Türkiye’nin en büyük kurumlar arası spor organizasyonlarından biri olan senCard Games “Yaza Merhaba Turnuvası”, 20-21 Haziran tarihlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 6’ncı kez gerçekleştirilen turnuvada takımlar; plaj voleybolu ve futbol kategorilerinde şampiyonluk için mücadele ederken, organizasyonun temel yaklaşımı olan “rekaberlik” anlayışı öne çıktı. Turnuva; Kıvanç Kasabalı ve Burak Hakkı gibi ünlü isimlerin katılımıyla da renklenirken, isimler turnuva boyunca takımlara destek vererek organizasyonun coşkusuna ortak oldu.

43 Marka, 63 Takım ile Büyüyen Bir Spor Buluşması senCard Games; rekabetin dostluk, dayanışma ve ortak deneyimle buluştuğu kurumlar arası iletişimi güçlendiren özel bir buluşma noktası oldu.

Turnuva, yalnızca sportif rekabetin yaşandığı bir etkinlik olmasının ötesinde çalışan motivasyonunu destekleyen, iş ortakları arasındaki iletişimi güçlendiren ve kurumlara ortak bir deneyim alanı sunan özel bir organizasyon oldu. Sağlık, sigorta, bankacılık, finans, otomotiv, teknoloji, telekomünikasyon, gıda, enerji, danışmanlık, eğitim, üretim ve hizmet sektörlerinden markaların katılımıyla gerçekleşen turnuvada 2 gün boyunca heyecan dolu karşılaşmalar oynandı. Takımlar sahada şampiyonluk için mücadele ederken, katılımcılar aynı zamanda sosyalleşme, yeni bağlantılar kurma ve keyifli bir hafta sonu deneyimi yaşama fırsatı buldu. senCard Games Plaj Voleybolu Turnuvası’nın şampiyonu Şişecam olurken, Pegasus turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

senCard Games Futbol Turnuvası’nda ise kupayı kaldıran takım Türk Telekom oldu, Garanti BBVA ise ikinci olarak organizasyonu tamamladı. Sayılar, Liderler TOFD Destek Maçı’nda Sosyal Faydaya Dönüştü Turnuvanın en dikkat çekici anlarından biri, katılımcı markaların üst düzey yöneticilerini sahada buluşturan “Liderler Maçı” oldu. Büyük ilgi gören karşılaşma, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına tekerlekli sandalye bağışına dönüştürüldü. Sahadaki mücadeleyi sosyal fayda ile buluşturan bu özel maç, sporun yalnızca rekabet değil; dayanışma ve toplumsal katkı için de güçlü bir araç olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

 

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