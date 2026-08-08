  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uluslararası yol çift yönlü kapatıldı! Hopa açıklarında şüpheli deniz aracı alarmı Villarreal'e 2-1 mağlup oldu! Galatasaray'dan lig öncesi kötü prova Bakan Fidan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı Endonezya İsrail’i böyle protesto etti! Tuvalet kağıtlarının yerine İsrail bayrağı koydu Mühimmat yerine konserve çıktı İsrail kendini adamdan saydı! ABD'den bağımsız saldıracak Başakşehir'de korkutan yangın! İkitelli OSB'deki iş yerinden alevler yükseldi “AK Parti bir Türkiye kitabıdır” İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı ABD'den İsrail'e ateşkes baskısı! Netanyahu hükümeti çatırdadı
Yaşam 8 yıllık kaçış Silifke’de bitti! 18 madencinin öldüğü facianın firari şüphelisi yakalandı
Yaşam

8 yıllık kaçış Silifke’de bitti! 18 madencinin öldüğü facianın firari şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Karaman Ermenek'te 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği kazanın baş şüphelisi olarak aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., yaklaşık 8 yıl sonra Mersin’in Silifke ilçesinde yakalandı.

Mersin’de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma, yıllardır aranan bir firarinin izini ortaya çıkardı.

 

Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, Ermenek ilçesinde 2014 yılında 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüpheli olarak aranan Y.Ö.’nün (49) yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır firari olduğu belirlenen Y.Ö.’nün, yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu Silifke ilçe merkezinde olduğu tespit edildi. JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Ö., gözaltına alındı. Y.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!
Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!

Gündem

Fransa’da masada otururken yakalandı! Gurbetçi vatandaş firari Can Dündar’ı tek cümleyle rezil etti!

20 yıl hapis cezası olan bile var! Diyarbakır’da aranan 110 firari yakalandı
20 yıl hapis cezası olan bile var! Diyarbakır’da aranan 110 firari yakalandı

Gündem

20 yıl hapis cezası olan bile var! Diyarbakır’da aranan 110 firari yakalandı

Firari FETÖ'cü o ilde enselendi
Firari FETÖ'cü o ilde enselendi

Yerel

Firari FETÖ'cü o ilde enselendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23