8 yıllık kaçış Silifke’de bitti! 18 madencinin öldüğü facianın firari şüphelisi yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Karaman Ermenek'te 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği kazanın baş şüphelisi olarak aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., yaklaşık 8 yıl sonra Mersin’in Silifke ilçesinde yakalandı.
Mersin’de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma, yıllardır aranan bir firarinin izini ortaya çıkardı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, Ermenek ilçesinde 2014 yılında 18 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüpheli olarak aranan Y.Ö.’nün (49) yakalanması için çalışma başlattı. Hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 8 yıldır firari olduğu belirlenen Y.Ö.’nün, yapılan kapsamlı araştırmalar sonucu Silifke ilçe merkezinde olduğu tespit edildi. JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Ö., gözaltına alındı. Y.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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