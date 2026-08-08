Özgür'ün "yeni" yol arkadaşları da eskileri gibi! Manisa İl Başkanı tutuklandı
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CHP'yi bölen Özgür Özel ile birlikte Yeni Parti'ye geçen Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "çıkar amaçlı suç örgütü" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklandı.
Yeni Parti'nin kurucu Manisa İl Başkanı İlksen Özalper hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "çıkar amaçlı suç örgütü" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Ağustos'ta gözaltına alınan Özalper tutuklandı.
Özalper'in gözaltına alınması, YENİ Parti'nin kurulmasının ardından partiye yönelik gerçekleştirilen ilk operasyon olarak kayıtlara geçti.
Soruşturma kapsamında İlksen Özalper'in evinde de arama yapıldı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri gözaltına alındığı gün tamamlanan Özalper, ifadesinin alınması amacıyla Ankara'ya götürüldü. Özalper, devam eden işlemlerin ardından tutuklandı.
ÖZKAN YALIM ÖTMÜŞ
Soruşturmanın, görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" hükümleri kapsamında verdiği ifadelerin yanı sıra MASAK raporları ve HTS kayıtlarına dayandırıldığı belirtiliyor.
Özalper hakkındaki işlemlerin de aynı soruşturma dosyası kapsamında yürütüldüğü kaydedildi.
3 TUTUKLAMA DAHA VAR
Dosya daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülürken verilen yetkisizlik kararının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredilmişti.
Soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, şoförü Anıl Demir ve Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer de "çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma" ve "rüşvet" iddialarıyla tutuklanmıştı.
İlksen Özalper'in de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.
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