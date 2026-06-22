Dünya devinden, Osimhen için ağızları açık bırakan hamle! Futbol tarihine geçebilir
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e yönelik transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'e yönelik transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.
Süper Lig'de Galatasaray forması giyen ve transferin gözdesi olan Victor Osimhen'in talipleri bitmiyor. Birçok ekibin peşinde olduğu Victor Osimhen'i bu kez Manchester United istiyor.
TeamTalk'ta yer alan habere göre: Manchester United, forvet hattını güçlendirmek için transfer listenin ilk sırasına Victor Osimhen'i yazdı. Haberde, teknik direktör Michael Carrick'in özellikle Nijeryalı yıldızın transferini istediği ve bu doğrultuda yönetimden girişimlerin hızlandırılmasını talep ettiği öne sürüldü.
Öte yandan haberde Galatasaray cephesinin Victor Osimhen konusunda oldukça net bir tavır sergilediği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, yıldız oyuncu için 150 milyon euro seviyesinde bir bonservis beklentisi olduğu ifade edildi.
Eğer transfer Galatasaray'ın istediği rakam üzerinden gerçekleşirse Victor Osimhen, futbol tarihinin en pahalı 3. transferi olacak.
İşte futbol tarihinin şu an en pahalı 3 transferi: Neymar-PSG: 222 milyon euro Kylian Mbappe-PSG: 180 milyon euro Ousmane Dembele-Barcelona: 148 milyon euro
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