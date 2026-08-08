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Teknoloji Kendin yaptır kendin kullan: WhatsApp’ta kişiye özel çıkartma dönemi
Teknoloji

Kendin yaptır kendin kullan: WhatsApp’ta kişiye özel çıkartma dönemi

Yeniakit Publisher
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Kendin yaptır kendin kullan: WhatsApp’ta kişiye özel çıkartma dönemi

OpenAI, ChatGPT'de tasarlanan özel çıkartmaların WhatsApp'a doğrudan aktarılmasına imkan tanıyacak yeni bir özellik geliştirdiklerini duyurdu.

OpenAI, kullanıcıların ChatGPT üzerinden oluşturdukları özel çıkartmaları doğrudan WhatsApp uygulamasına aktarmalarına olanak tanıyan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu geliştirme, popüler mesajlaşma platformlarında çıkartma kullanımını daha kişisel hale getirmeyi hedefliyor.

Günlük iletişimde vazgeçilmez bir parça haline gelen çıkartmalar, artık ChatGPT aracılığıyla daha kolay üretilebilecek. Kullanıcılar, oluşturdukları görselleri doğrudan sohbet uygulamalarına entegre edebilecekler.

 

GELİŞTİRME AŞAMASINDAKİ YENİ ÖZELLİK

WhatsApp halihazırda Meta AI destekli kendi çıkartma oluşturma aracına sahip olsa da, OpenAI benzer bir deneyimi ChatGPT kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Android Authority tarafından yapılan bir APK incelemesi, ChatGPT’nin Android uygulamasının en son sürümünde çıkartma oluşturma ve dışa aktarma ile ilgili kod dizailerinin bulunduğunu ortaya koyuyor.

ChatGPT Stickers olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcılara oluşturdukları çıkartmaları doğrudan WhatsApp’a ekleme seçeneği sunuyor.

Kullanıcılar, oluşturdukları çıkartmaları özel bir paket halinde WhatsApp’a aktarabiliyorlar.

Sistem, WhatsApp’ın çıkartma paketi oluşturma gereksinimlerine uygun şekilde çalışıyor. WhatsApp’ın çıkartma paketi oluşturmak için belirlediği üç çıkartma minimum sınırı, OpenAI’ın değil, doğrudan mesajlaşma platformunun bir kuralı olarak öne çıkıyor.

Uygulama içerisinde yer alan kodlar, çıkartmaların indirilmesi ve sohbet uygulamalarına eklenmesi gibi temel işlevleri kapsıyor. Şimdilik sadece WhatsApp desteğiyle görünen bu özelliğin, gelecekte diğer mesajlaşma platformlarına genişletilip genişletilmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

RESMİ ÇIKIŞ TARİHİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Özelliğin bir APK incelemesi sırasında keşfedilmiş olması, henüz geliştirme sürecinin erken aşamalarında olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, söz konusu işlevin ne zaman genel kullanıma sunulacağı veya resmi olarak yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

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