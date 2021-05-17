  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bolu Dağı'nda beklenen olmadı
AK Parti'den BM'ye çok sert tepki: Buna son verin!
Fas'ta binlerce kişi Filistin için sokakta!
Katar ve Libya’dan Filistin’e destek
Yerel 43 ilin geçiş noktası! Trafik felç oldu
Yerel

43 ilin geçiş noktası! Trafik felç oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 10:50:00 -
43 ilin geçiş noktası! Trafik felç oldu

Türkiye genelinde 81 ilde, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması 05.00 itibarıyla sona erdi.

Bu dönemi memleketlerinde geçiren vatandaşların, yaşadıkları şehirlere dönüşe başlaması, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de sabah saatlerinden itibaren yoğunluğa neden oldu.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Ekipler, Yeni Sanayi ve Yenişehir kavşaklarında akımı çekerek trafik yoğunluğunu azaltmaya çalışıyor. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde devam etmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistin düşmanları birer birer ortaya çıkıyor! TİP'li Atay'dan Filistin bayraklı kışkırtma
Siyaset

Filistin düşmanları birer birer ortaya çıkıyor! TİP'li Atay'dan Filistin bayraklı kışkırtma

Her daim işçi edebiyatından dem vuran TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Filistin bayrağı satan tezgahtarları hedef alarak, vatandaşları Beş..
ABD'den Katar'a 'İsrail' telefonu
Dünya

ABD'den Katar'a 'İsrail' telefonu

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile terör..
İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin
Dünya

İsrailli 180 bilim insanından çağrı: Sakın güvenmeyin

İsrailli 200'e yakın bilim insanı, Filistinlilere yönelik düzenlenen saldırıların ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir mektup gönderd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay