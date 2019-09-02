41 Burda AVM’den okul çantası hediye 8 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği okula dönüş kampanyası ile minik ziyaretçilerine okul çantası hediye edecek.

8 Eylül tarihleri arasında düzenleyeceği okula dönüş kampanyası ile minik ziyaretçilerine okul çantası hediye edecek.

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen 41 Burda AVM, 250 TL ve üzerinde alışverişlerde ziyaretçilerine okul çantası hediye ediyor. 2 - 8 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kampanya kapsamında 41 Burda AVM’deki mağazalardan kampanya süresince aynı gün içinde toplamda 250 TL ve üzeri tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler, okul çantasının sahibi olacak. Her katılımcının yalnız 1 kez katılım sağlayabileceği kampanya kapsamında alışveriş yapan ziyaretçiler, fatura ya da fişleriyle birlikte danışma noktasına başvuru yaparak kampanyaya katılmaya hak kazanacaklar.

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