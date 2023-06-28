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Yerel 400 saman balyası küle döndü
Yerel

400 saman balyası küle döndü

Yeniakit Publisher
2023-06-28 07:16:00 -
400 saman balyası küle döndü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen samanlık yangını korkuttu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen samanlık yangını korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yeşilova köyünde Mehmet Bayan'a ait samanlıkta yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında, 400 adet saman balyası küle döndü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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