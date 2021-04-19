40 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu?

Türkiye'de korona aşı uygulaması 14 Ocak'ta başladı. Geride kalan sürede şimdiye kadar kaç kişinin aşılandığı merak ediliyor. Peki, 40 yaş üstüne sıra ne zaman gelir?

Şimdiye kadar kaç kişi aşı oldu?

19 Nisan Pazartesi saat 12.30 itibariyle 20.078.604 doz aşı yapıldı. Birinci ve ikinci doz aşılamaların toplam sayısı İstanbul'da 3 milyon 174 bin 795, Ankara'da 1 milyon 599 bin 758, İzmir'de ise 1 milyon 355 bin 78 doz olarak kayıtlara geçti.

40 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Milyonlarca kişi 40 yaş üstüne aşı sırasının ne zaman geleceğini araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce yaptığı açıklamada, haziran ayı sonunda 40 yaş üstüne aşı sırasının geleceğini ifade etmişti.

Aşılarla ilgili olarak son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 20 milyondan fazla doz aşı yaptık. Büyüklerimizi ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızı öncelikle korumaya almaya çalıştık. Aşı programımız tüm güçlüklere rağmen kararlılıkla sürecek” dedi.

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