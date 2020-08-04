Üniversite sınavı YKS 27-28 Haziran’da yapıldı. Sınav sonuçları ise 27 Temmuz’da açıklandı. Adaylar 6 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak. Pek çok aday başarı sıralamasının ne olduğunu, nasıl hesaplandığını araştırıyor.

4 yıllık üniversite başarı sıralaması aralığı nedir?

Üniversite tercihi yapacak olanlar başarı sıralamasının ne olduğunu, başarı sıralaması aralığının kaç olduğunu merak ediyor. Başarı sıralaması: üniversitenin ilgili bölümüne en son giren kişinin başarı sırasıdır. Başarı sıralamaları bölüm ve üniversitelere göre değişiklik göstermektedir.

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