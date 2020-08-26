  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 4 ülkeden Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek hamle
Dünya

4 ülkeden Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek hamle

Fransa Savunma Bakanlığı, 26-28 Ağustos tarihleri arasında Fransa, İtalya, Yunanistan ve Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat düzenleyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 11:14:00 -
4 ülkeden Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek hamle

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim sürerken Fransa'dan bölgedeki tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. Fransa Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de 4 ülkenin tatbikat düzenleyeceğini duyurdu.

Bugün başlıyor

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fransa, İtalya, Yunanistan ve Rum Kesimi, 26-28 Ağustos'ta ortak askeri tatbikat düzenliyor" açıklaması yapıldı. Bu açıklamaya Türkiye'nin nasıl tepki vereceği merak edilirken, bölgede tansiyon zirveye ulaştı.

Çavuşoğlu dün resti çekmişti

Öte yandan dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Heiko Maas ile düzenlediği ortak basın toplantısında Yunanistan'a "Bu şımarıklıktan vazgeçin" çağrısında bulunmuştu. Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın. Yok haklarımızı savunacağız, tatbikat yapacağız diye açıklamalarda bulunursanız bu sefer elimizden bir kaza çıkmaz, gereği neyse tereddütsüz bir şekilde yaparız. Oyuna gelmeyin." demişti.

Almanya diyalog çağrısında bulunurken tehlikeli adım

Bilindiği üzere dün Alman Bakan bölgedeki gerginliği azaltmak ve arabulucuk yapmak üzere Ankara'ya gelmiş ve bu gerginliğin diyalog ile çözülmesi çağrısında bulunmuştu. Almanya'nın arabulucuk çabaları devam ederken diğer taraftan gerginliği yükseltecek böyle bir hamlenin gelmesi kafaları karıştırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdullah

haber basligi yanlis 3,5 ulke! kibris=kktc+gkry... ayrica 3,5 soysuz diye de verebilirsiniz
  • Yanıtla
Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti
Dünya

Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'dekİ faaliyetlerinden rahatsız olan Yunanistan, ABD ile provoke edici bir tatbikat yaptı.
Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor
Ekonomi

Ekonomist Kaan Sarıaydın açıkladı: Mart 2021'de müjde geliyor

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, dolar alacaklara tavsiyelerde bulunarak Mart 2021 için kritik bir müjde haberi verdi.
CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle
Gündem

CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Ahlaksız filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanını adeta topa tuttu. Belediye ile davalık olan Müjde Ar, Gürült..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı