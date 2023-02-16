4 ton mazot çalan hırsızlar, yakıt istasyonu çalışanları çıktı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen mazot hırsızlığının ardından jandarma tarafından yakalanan 4 şüpheliden 2’si yakıt istasyonu çalışanı çıktı.



Olay, Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait yakıt tankerinden 4 ton mazot hırsızlığı olayı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma ve elde edilen deliller sonucu şirket çalışanları M.S.K., Y.D. ile eski çalışan olduğu tespit edilen D.B. isimli şahıslar tarafından hırsızlık olayının gerçekleştirildiği ve Nazilli ilçesinde işyeri bulunan F.B. isimli şahsa satıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonla yakalanan şüphelilerden Y.D. ve M.S.K. isimli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.B. isimli şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, D.B. isimli şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor.