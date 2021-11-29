4 saatlik uçuş için deplasmana gitmedi!

Avustralya A-League ekiplerinden Perth Glory'de forma giyen Trabzonspor'un eski oyuncusu Sturridge'in hareketi olay oldu.

Son olarak Süper Lig'de kısa süre Trabzonspor forması giydikten sonra Avustralya A-League takımlarından Perth Glory'ye imza atan Daniel Sturridge, 4 saatlik uçuşa alışık olmadığı gerekçesiyle gittiği Western United deplasmanında forma giymedi.

Perth Glory'nin sahibi Tony Sage, Sturridge'in Western United maçında oynayamayacağını teknik direktör Richard Garcia'ya söylediğini ve uzun uçuşlara alışmakta zorluk çektiğini belirtti.

Tony Sage, "Sturridge ve teknik direktörümüz, yaptıkları konuşma sonucunda bu maçta katkı sağlayamayacağına karar verdiler. Teknik direktör Richard Garcia, Sturridge'in dört saatlik bir uçuşa hazır olmadığını söyledi. Sadece henüz hazır değil" ifadelerini kullandı.

Sturridge'in uzun bir uçuştan sonra kramp yaşadığı ve bu nedenle kendini iyi hissetmeyerek forma giymediği belirtiliyor.



