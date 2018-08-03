4 partiden ABD’ye ortak tepki

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Pastör Andrew Brunson’un serbest bırakılmasını isteyen Amerika, istediğini elde edemeyince Türkiye’ye karşı yaptırımlar uygulamaya başladı. HDP hariç TBMM’deki 4 siyasi partiden 15 Temmuz ruhuyla çirkin yüzünü gösteren Coniye tepki geldi. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti TBMM gruplarının birleşerek yaptığı ortak açıklamada “Türkiye hükümetinin iki bakanına yönelik ABD’nin yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE EMİN ELLERDE

Akit’e konuşan AK Parti Denizli Milletvekili Şahin, tehditler, ambargolar ve yaptırımlarla Türkiye’ye diz çöktüreceğini sananların büyük bir yanılgı içinde belirterek şunları söyledi: “Yeni Türkiye’nin bileğini kimse bükemeyecek ve varlığımız ilelebet yaşayacak. Bu gerçeği herkes gibi ABD’yi yönetenler de kabul etmek zorundadır. Bizim için önemli olan Türkiye’nin bekası ve İslam coğrafyasındaki mazlum milletlerin istikbalidir. Türkiye emin ellerdedir. Dostumuz da, düşmanımız da böyle bilsin.”

MEVZU BAHİS VATANSA GERİSİ...

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün de şunları dile getirdi: “Söz konusu ülke menfaatleri olunca kurum ve kuruluşlarımız, milletimiz hep bir arada durmuştur. Bu birliği bozmaya çalışanlar asla başarılı olamayacaklardır. Kararlı duruşumuzla herşeyin üstesinden geleceğiz.”

HDP, EFENDİLERİNE DİRENEMEDİ

Öte yandan, TBMM’de grupların ortak hazırladığı bildiride HDP’nin imzasının olmaması dikkat çekti. ABD’nin Suriye’de 5 bin TIR silah verdiği PYD’nin bağlı olduğu terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, Meclis’te milli birlik ve beraberlik adına yapılan ortak açıklamalara katılmıyor.

KARARDAN DÖNÜLMELİ

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Hazine Bakanlığının iki bakana yönelik yaptırım kararının, hukuksuz ve son derece keyfi olduğunu belirtti. Yıldırım yaptığı açıklamada, şunları ifade etti: “ABD Hazine Bakanlığının, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır. Türkiye’deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz.”

BAHÇELİ: PARMAK SALLAYANA HADDİ BİLDİRİLMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptırımla ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: “Ne Sayın Cumhurbaşkanı ne de Bakanlarımız yalnız değildir. ABD’nin sözde yaptırım kararlarına aynen misillemede bulunulmalı, Türkiye’ye parmak sallayanlara haddi bildirilmelidir. ABD aklını başına devşirmeli, Türkiye’yi hafife alacak şuursuz ve sorumsuz davranışlardan derhal vazgeçmelidir.”