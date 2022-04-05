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Yerel 4 milyon dolarlık dev sahte para operasyonu!
Yerel

4 milyon dolarlık dev sahte para operasyonu!

İstanbul merkezli sahte para operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 4 milyon 260 bin dolar ile 5 milyon dolar basılabilecek pelür kağıt ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 15:32:00 -
4 milyon dolarlık dev sahte para operasyonu!

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, sahte 4 milyon 260 bin dolar ele geçirilirken, 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte para bastığını tespit etti.

Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, 3 Nisan'da İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada, kesimi yapılmış ve basımı devam eden sahte 100 dolarlık banknotlar halinde 4 milyon 260 bin dolar ile 5 milyon dolar basılabilecek pelür kağıt ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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