  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın almayı satmayı düşünenler buraya dikkat! İslam Memiş altın fiyatlarında olacakları söyledi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! 3 isme transfer teklifi

Ev alacaklar dikkat! Balon patlıyor, beklenen bomba adım atıldı

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış! Kılıçdaroğlu öyle bir oy oranı verdi ki...

Nasıl yenebiliriz? İşte çözümü Uçuş korkusu olanlar dikkat!

Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Karar… Aykut vakası patladı yandaş basın tosladı

Lozan’da Montrö’de müeyyide göster! Laikçi monşerin maskesi indirildi

Helal sana dayı! Hırpalanan Ekrem İmamoğlu köşeye sıkışınca topukladı

Bu adamda okuma, anlama sorunu mu var? Kılıçdaroğlu’dan rezil ötesi İsveç ve Finlandiya açıklaması
Yerel 4 ilde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var
Yerel

4 ilde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 17:35:00 -
4 ilde uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt merkezli 4 ilde farklı tarihlerde 12 zanlının yakalanmasına yönelik operasyonda, 39 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda esrar ve eroin, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 alet ve kan tüpü ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23