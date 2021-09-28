4 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına eş zamanlı operasyon
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Edirne merkezli 4 ilde FETÖ’nün ’mahrem yapılanması’na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
4 ilde eş zamanlı operasyon
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Edirne merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.
4 kişi tutuklandı
Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., M.G., A.A. ve M.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.