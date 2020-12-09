Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödemeleri verilmeye devam edecek. Geçtiğimiz 27 Temmuz'da verilen 3. tediye ödemelerinin ardından işçiler 4. taksit tediye ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? Taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri ne zaman? İşte detaylar…

4. ilave tediye ne zaman ödenecek?

4d işçi ilave tediye 4. taksit ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı. İlave tediye ödemeleri 52 günlük ücretleri tutarında her yıl 4 taksitte yapılmaktadır. 4. taksit ise 14 Aralık 2020 tarihinde verilecek. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ödemeden faydalanacak.