4 günlük bayram raporu

Türkiye, uzun süren koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Kurban Bayramı ile buluşuyor.

Yurdun çeşitli bölgelerinde bayramdan önce kavurucu sıcaklar halka zor günler yaşatırken meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde sıcaklığın bölgelere göre değişiklik göstereceğini söyledi.

Bazı bölgelerde yağış bekleniyor

Meteorojoji verilerine göre bayramın birinci günü ülkede önemli bir yağış beklenmiyor.

Hava kuzey kesimlerde parçalı bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık hava görülecek.

Bayramın ikinci ve üçüncü gününde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. İç ve güney bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hissedilecek.

Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanağın yanında diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık olacak.

İstanbul'da yağış bekleniyor

Bayramın ilk günü İstanbul'da hissedilen sıcaklık 34-35 derece olarak devam edecek ve son günlere doğru yağışlar başlayacak.

Ankara serinleyecek

Ankaralılar bayramın ilk günü kavurucu sıcaklığın etkisini hissetmeye devam edecek ancak son günlere doğru serin havalar kendini gösterecek.

İzmir'de sıcaklıklar sürecek

İzmir'de dayanılmaz sıcaklar bayram boyunca da sürecek.

Uzmanlardan sıcaklara karşı uyarı

Sıcaklığın bölgelere göre farklılık gösterebileceğini ama ülke genelinde özellikle nemin yüksek olduğu illerde hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi geçecek.

Uzmanlar, özellikle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.