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Aktüel 4 gencin ismi Çad’da yaşayacak
Aktüel

4 gencin ismi Çad’da yaşayacak

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Bursa’da düzenlenecek Teknoloji Kampı’na giderken geçirdikleri trafik kazasında vefat eden Kağan Tığlı, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi adına Çad’da su kuyuları açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 20:56:00 -

Dünyanın farklı coğrafyalarında mazlumlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan İHH İnsani Yardım Vakfı, Bursa’da kazada vefat eden 4 genç adına su kuyusu açtırdı. Lise öğrencilerine yerli ve milli teknoloji bilincini aşılamak için çıktıkları yolda geçirdikleri trafik kazasında vefat edenİstanbul Genç İHH Başkanı ve Türk Telekom Veri Mühendisi Kağan Talip Tığlı, Genç İHH Personeli Murat Can Kaya, YediHilal Teknoloji Takımları Sorumlusu Yusuf Taha Göktaş ile Baykar Uçak Mühendisi ve İHH Gönüllüsü TarıkKesekçiadına Çad’da 4 adet su kuyusu açıldı.

3 bin kişi istifade edecek

Kaan Talip Tığlı adına WaliaGossa köyünde, Murat Can Kaya adına BoutalBagara köyünde, Yusuf Taha Göktaş adına Harangagui köyünde, Tarık Kesekçi adına ise Ambatta köyünde su kuyusu açıldı.

Açılışı yapılan su kuyularıyla bölge halkı, temiz içme suyuna kavuştu. 4 su kuyusundan köylerde yaşayan toplamda3 binkişi istifade edecek.

Hayır faaliyetleri içerisinde yer alan gençlerin adı, binlerce kilometre uzakta yaşatılacak. Kuyuların açılışı, köylülerin katılımıyladualarla gerçekleştirildi.

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