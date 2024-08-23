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Dünya 4 dolara aldığı vazonun nereden geldiğini duyunca hayatının şokunu yaşadı
Dünya

4 dolara aldığı vazonun nereden geldiğini duyunca hayatının şokunu yaşadı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 16:53:00 -
4 dolara aldığı vazonun nereden geldiğini duyunca hayatının şokunu yaşadı

ABD'de yaşayan Anna Lee Dozier'ın, ikinci el eşya satan dükkandan 4 dolara aldığı vazonun milattan sonra 200-800 yıllarına tarihlendiği ve Maya medeniyetine ait olduğu ortaya çıktı.

ABD'nin başkenti Washington'da yaşayan Anna Lee Dozier, 5 yıl önce bir ikinci el eşya dükkanından 4 dolara Meksikalı bir turist biblosu olduğunu düşünerek vazo satıl aldı. Vazoyu ilk aldığında replika olduğunu düşünen Dozier, geçen yılın başında Meksika'ya gitti.

Daha sonra Meksika'nın ABD Büyükelçiliği'ni "elinde gerçek bir eser olabileceği" konusunda bilgilendirdi. Yetkililere teslim edilen vazonun, Maya medeniyetinin zirve dönemi olarak nitelendirilen Milattan Sonra 200-800 yılları arasında yapıldığı düşünülüyor. Vazo ABD'deki 20 tarihi ve kültürel eserle birlikte Meksika'ya iade edilecek.

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