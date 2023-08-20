4 buçuk yıl böyle geçti! İstanbul’un yeni modası otobüs arızası

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı andan itibaren İstanbul'a hizmet etmek yerine cumhurbaşkanlığı adaylığına oynaması, şehri felakete sürükledi. Elle tutulur hiçbir icraatı olmayan İmamoğlu, şehrin mevcut düzeninin de canına okudu. AK Parti döneminde inşa edilen sistemleri altüst eden CHP zihniyeti, özellikle toplu taşıma konusunda vatandaşı çileden çıkardı.

Her gün yeni rezillikle gündeme gelen İstanbul toplu taşıma araçları, özellikle motor yangınlarıyla anılır oldu. 4 buçuk yılda İstanbul her gün yeni bir otobüs arızasıyla baş başa kaldı.

Son olarak TEM otoyolu üzerinde İSTOÇ sapağında İETT otobüsü bozuldu. Araçtan inen yolcular uzun süre yol kenarında beklemek zorunda kaldı.

O anlar vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.