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4 buçuk milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

13 Ağustos 2019 Salı 19:24
4 buçuk milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslara yönelik ortak bir çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında Şırnak ilinden batı illerine giden bir araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı. Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada araçta zulalanmış halde piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira 14 kilo 750 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 19:24
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Şanlıurfa
  3. Muğla
  4. Ankara
  5. Şırnak
  6. Bodrum
  7. Narkotik

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