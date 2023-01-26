4 B'li Meclis çalışanları da kadro istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayata geçirdiği sözleşmeli çalışanlara kadro düzenlemesi yüz binlerce sözleşmeli çalışanı sevince boğdu. Meclis çalışanları ise, TBMM'de çalışan 4 B'li Sözleşmeli Personelin kadrolu statüsüne geçirilirken 4C’li olarak çalıştıkları yılları kaybetmelerine neden olduğunu savundu. Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Meclis çalışanları, “3 yıl önce '4C statüsünden' Sözleşmeli 4B statüsüne geçirildik. Yani 4B’de geçen çalışma süremiz en fazla 4 yıl. Mevcut Kanun değişikliğinde yalnızca '4B'de geçen sürenin kadro derecelerine ve yükselmeye dahil edilmesi' söz konusu. Bu durumda, geçmiş hizmetlerimiz, yani 4C'de geçen çalışma sürelerimiz sayılmayarak büyük bir mağduriyet oluşmuştur. Bu durumun düzeltilmesini bekliyoruz” dediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hayata geçirdiği sözleşmeli çalışanlara kadro düzenlemesi yüz binlerce sözleşmeli çalışanı sevince boğdu. Meclis çalışanları ise, TBMM'de çalışan 4 B'li Sözleşmeli Personelin kadrolu statüsüne geçirilirken 4C’li olarak çalıştıkları yılları kaybetmelerine neden olduğunu savundu.

4C’de geçen yıllar sayılmıyor

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Meclis çalışanları, “3 yıl önce '4C statüsünden' Sözleşmeli 4B statüsüne geçirildik. Yani 4B’de geçen çalışma süremiz en fazla 4 yıl. Mevcut Kanun değişikliğinde yalnızca '4B'de geçen sürenin kadro derecelerine ve yükselmeye dahil edilmesi' söz konusu. Bu durumda, geçmiş hizmetlerimiz, yani 4C'de geçen çalışma sürelerimiz sayılmayarak büyük bir mağduriyet oluşmuştur. Bu durumun düzeltilmesini bekliyoruz. Sözleşmeli personelin kadrolu olmasını sağlayacak düzenleme genel anlamda oldukça iyi bir çalışma. Buna hepimiz çok sevindik. Ancak 4 B'li olan binlerce TBMM çalışanı arkadaşımız 15, 20, 25 yıl boyunca 4C'li olarak meclis ve farklı kurumlarda çalıştık, hizmet verdik. Özellikle meclis için bahsedecek olursak yaklaşık olarak 3 yıl önce '4C statüsünden' Sözleşmeli 4B statüsüne geçirildik. Yani 4B’de geçen çalışma süremiz en fazla 4 yıl. Birçok TBMM çalışanı olarak 20-30 yıldır kamuda hizmet vermekteyiz. Mevcut Kanun değişikliğinde yalnızca '4B'de geçen sürenin kadro derecelerine ve yükselmeye dahil edilmesi' söz konusu. Eğer düzeltme yapılmazsa, geçmiş hizmetlerimiz, yani 4C'de geçen 20 yılın üzerindeki hizmetlerimiz sayılmayarak büyük bir haksızlık ve mağduriyet yaşanacaktır” şeklinde konuşarak mağduriyetlerinin giderilmesini istediler