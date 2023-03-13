3D yazıcıyla roket yaparsan...

Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın ilk üç boyutlu yazıcıyla üretilen roketinin ilk fırlatış denemesi geri sayımın son saniyelerinde tespit edilen bir sorun üzerine ertelendi.

Roketin üst kademesindeki sıvı oksijenin doğru sıcaklıkta olmadığının tespit edilmesi üzerine roket içi uçuş bilgisayarları fırlatışa bir dakikadan az bir süre kala kapatıldı.

Görev Kontrol merkezi roketin fırlatışı için tanınan üç saat içerisinde sorunun giderilmesi ve fırlatışın yeniden denenmesine karar verdi, ancak roketi üreten Relativity Space yetkilisi denemeyi durdurduklarını bildirdi.

Şirket sosyal medyadan yaptığı açıklamada sıvı doğal gaz kullanıldığında, metanın doğru konsantrasyona ulaşması için zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayarak fırlatışın birkaç gün sonraya ertelendiğini duyurdu.

Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndaki eski bir füze sahasından yörüngeye doğru yola çıkmak üzereyken rampada kalan roket için bir sonraki fırlatış denemesinin ne zaman yapılacağı konusunda net bir tarih açıklanmadı.

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Kaliforniya merkezli Relativity Space şirketine ait Terran 1 adlı roketin yaklaşık yüzde 85'i motorları da dahil olmak üzere şirketin Long Beach'teki fabrikasında üç boyutlu yazıcıda basılan parçalardan oluşuyor. Havacılık ve uzay şirketi Relativity Space roketin gelecekteki versiyonlarında bu oranı artırmayı hedefliyor.

SpaceX'in Falcon roketleri yıllardır üç boyutlu yazıcıyla üretilen parçalarla uçuyor, ancak bu parçaların oranı Relativity Space'in yeni roketi kadar değil.

Yaklaşık 33 metre uzunluğundaki küçük roket şirketin yazıcılarından çıkan ilk üç boyutlu metal çıktıyı hatıra olarak uzay götürecek.

Kaynak: Euronews