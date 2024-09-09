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Spor 39’luk Ronaldo Portekiz’i sırtlamaya devam ediyor
Spor

39’luk Ronaldo Portekiz’i sırtlamaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-09-09 00:59:00 - 2024-09-09 00:59:35
39’luk Ronaldo Portekiz’i sırtlamaya devam ediyor

UEFA Uluslar Ligi’nde Portekiz ile İskoçya karşı karşıya geldi. 39 yaşındaki Portekizli yıldız Ronaldo maçta kariyerindeki 901. golünü atarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Mücadele 2-1 Portekiz lehine sona erdi. İskoçya, henüz 7. dakikada McTominay'ın bulduğu golle maçta öne geçti. İkinci yarıda 54. dakikada Bruno Fernandes skoru eşitledi. Portekiz'de 88. dakikada sahne alan Cristiano Ronaldo takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Portekiz 2 maç sonunda 6 puanla grup liderliğinde yer aldı. İskoçya ise 2. maçını da kaybederek 0 puanla grubun dibine demirledi.

 

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