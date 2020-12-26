  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına kurayla atandı
Gündem

397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına kurayla atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “397 kardeşimizin atamasıyla bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit, gazi yakını ve gazilerimizin sayısı 44 bin 781’e ulaşmış olacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:44:00 -
397 şehit yakını, gazi ve gazi yakını kamu kurumlarına kurayla atandı

Selçuk, çevrim içi yapılan atama kurası töreninde yaptığı konuşmada, her şehidin, gazinin vatanın teminatı olduğunu belirterek, kendilerinin de her daim şehit ve gazi yakınlarının hizmetinde olduğunu ifade etti.

Veri tabanı ile daha hızlı ulaşılacak

Eğitimden istihdama, ulaşımdan sağlığa, konuttan gelir desteğine kadar birçok alanda sağladıkları destek ve hizmetleri anlatan Bakan Selçuk, bugün de atama töreniyle bir hizmeti daha gaziler ile şehit ve gazi yakınlarına ulaştırmış olacaklarını söyledi. Bakan Selçuk, 18 yıldır sosyal koruma şemsiyesi altında devrim niteliğindeki iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini, Kovid-19 ile mücadele döneminde de sosyal koruma kalkanı ile bireyden aileye, aileden topluma uzanan tüm süreçlerde milletin yanında olmaya devam ettiklerini dile getirdi. Şehit ve gazi yakınları ile gazilerle ilgili daha sistemli bir veri tabanı oluşturma çalışmalarının devam ettiğini bildiren Zehra Zümrüt Selçuk, “Böylelikle sizlere daha iyi hizmet sunacağımıza inanıyoruz” dedi.

18 yılda 45 bin kişiye istihdam

2002 yılına kadar kamuda istihdam edilen gazi, şehit ve gazi yakınlarının toplam sayısının 6 bin civarında olduğunu hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti: “Bugün de 397 kardeşimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Böylece 397 kardeşimizin atamasıyla birlikte bugüne kadar kamuda istihdamını sağladığımız şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 44 bin 781’e ulaşmış olacak. Sizlerle kamu kurumlarımızda çalışma arkadaşı olmanın da mutluluğunu yaşamış olacağız.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsmail Demir'den dikkat çeken sözler: Türkiye artık bu teknolojiye sahip
Teknoloji

İsmail Demir'den dikkat çeken sözler: Türkiye artık bu teknolojiye sahip

Türkiye'nin artık sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu yüksek teknoloji radar geliştirme ve üretme yeteneğine sahip olduğunu belirten Savunma..
Esed’in kalleş saldırısı sonrası acı haber geldi
Dünya

Esed’in kalleş saldırısı sonrası acı haber geldi

Suriye'deki eli kanlı Beşşar Esed rejiminin Hama kentine gerçekleştirdiği kalleş saldırıda hayatını kaybeden sivillerin sayısının 5'e yüksel..
Akşener-Demirtaş kahvaltısı ‘download!’ İP’in ‘ülkücü’ geçinen ismi de ‘serbest kalsın’ dedi
Siyaset

Akşener-Demirtaş kahvaltısı ‘download!’ İP’in ‘ülkücü’ geçinen ismi de ‘serbest kalsın’ dedi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, AİHM'nin PKK'lı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği skandal kararı destekleyerek, terö..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay