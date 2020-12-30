  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 38 şuçtan sabıkalıydı: 39.'su eşini öldürmek oldu
Gündem

38 şuçtan sabıkalıydı: 39.'su eşini öldürmek oldu

Malatya'da 38 suçtan sabıkalı Mehmet Taş'ın 39. suçu eşini öldürmek oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 23:05:00 -
38 şuçtan sabıkalıydı: 39.'su eşini öldürmek oldu

Malatya'da yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Taş eşi Selda Taş’ı tabancayla başından vurarak öldürdü.

Önce tartışma ardından silah sesleri duyuldu

Görgü tanıkları, 3 çocuklu çiftin aralarında yüksek sesli bir tartışma yaşandığı ve ardından silah seslerinin duyulduğunu belirtti. Komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen polisler 38 yaşındaki Selda Taş'ın vurulduğunu ve yaralı olduğunu gördü. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıGenç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

38 suçtan sabıkalıydı

Katil koca Mehmet Taş polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin faili Mehmet Taş’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda sabıkasının olduğu belirlendi. Gözaltı sırasında yapılan aramada da eşini öldüren katil kocanın üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu. Annelerinin ölümüne şahitlik eden çocuklar, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını ve anneleriyle kavga ettiğini anlattı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması
Ekonomi

Hükümetten yeni doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih’in keşfettiği 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervimiz Filyos’ta karaya çıkacak ve ..
O ilimiz alarm veriyor! Barajdaki içme suyu kritik seviyede
Gündem

O ilimiz alarm veriyor! Barajdaki içme suyu kritik seviyede

Bolu’nun içme suyunun karşılandığı Gölköy Baraj Göleti’nde yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle su seviyesi yüzde 21 se..
Havada dengeler alt üst olacak! İşte Türkiye'nin yeni ordusu...
Teknoloji

Havada dengeler alt üst olacak! İşte Türkiye'nin yeni ordusu...

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde yoğunlaştığı yapay zeka destekli sürü İHA teknolojisinde Türkiye test çalışmalarını aralıksız sürdürürken ge..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay