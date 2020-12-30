38 şuçtan sabıkalıydı: 39.'su eşini öldürmek oldu

Malatya'da yaşayan 40 yaşındaki Mehmet Taş eşi Selda Taş’ı tabancayla başından vurarak öldürdü.

Önce tartışma ardından silah sesleri duyuldu

Görgü tanıkları, 3 çocuklu çiftin aralarında yüksek sesli bir tartışma yaşandığı ve ardından silah seslerinin duyulduğunu belirtti. Komşularının haber vermesi ile olay yerine gelen polisler 38 yaşındaki Selda Taş'ın vurulduğunu ve yaralı olduğunu gördü. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldıGenç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

38 suçtan sabıkalıydı

Katil koca Mehmet Taş polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayetin faili Mehmet Taş’ın uyuşturucu bağımlısı olduğu ve çok sayıda sabıkasının olduğu belirlendi. Gözaltı sırasında yapılan aramada da eşini öldüren katil kocanın üzerinde bir miktar uyuşturucu bulundu. Annelerinin ölümüne şahitlik eden çocuklar, babalarının sürekli uyuşturucu kullandığını ve anneleriyle kavga ettiğini anlattı.