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Gündem 38 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı
Gündem

38 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı

Iğdır'da 38 farklı suçtan aranan zanlı, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 16:00:00 -
38 farklı suçtan aranan zanlı yakalandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "çocuğu kasten öldürmek" ve 38 farklı suçtan aranan S.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyündeki evine operasyon düzenleyen ekipler, bir odada bazaya girerek saklanmaya çalışan S.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Ayrıca S.D'nin evinin bahçesinde, 2018 yılında çalındığı belirlenen bir motosiklet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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