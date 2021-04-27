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Ekonomi 365 Gün Teneffüste Sağlık Projesi’nde öğretmen eğitimleri tamamlandı
Ekonomi

365 Gün Teneffüste Sağlık Projesi’nde öğretmen eğitimleri tamamlandı

Bayer Tüketici Sağlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı’yla (MEB) hayata geçirdiği 365 Gün Teneffüste Sağlık Projesi’nde öğretmen eğitimleri tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 12:08:00 -
365 Gün Teneffüste Sağlık Projesi’nde öğretmen eğitimleri tamamlandı

Proje çerçevesinde önemli adımlar atıldı. Türkiye genelinde 10 ilde 77 okul bahçesi çocukların oynarken öğrenmesi için öğretici içerikli oyunlarla boyandı. Miniklerin basit sağlık bilgilerine eğlenceli bir şekilde erişimleri sağlandı. Boya yapılan okullarda öğretmenler, 5 gün süren Oyunla Öğrenme Tasarımı Eğitimci Eğitimi’ne katıldı. Senkron (eşzamanlı/canlı) ve asenkron (eşzamanlı olmayan-canlı olmayan) içerikler ile çalışmaların bir bütünlük içinde yer aldığı bu özel eğitim modülünde oyunla öğrenme üzerine 40 saatlik bir programı tamamlayan 150 öğretmen, MEB başarı belgesi almaya hak kazandı. Bayer Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Erdem Kumcu, “365 Gün Teneffüste Sağlık Projemizle bundan 2 yıl önce yola çıktığımızda toplumdaki sağlık okuryazarlığı oranına olumlu yönde etki etmek amacıyla çalışmalarımıza başladık. Fakat tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle tüm normallerimiz bir anda değişti. Şu anda öğrenciler bilgisayar başında eğitimlerine devam ediyor. Bu durum öğrenciler için olduğu kadar öğretmenler için de yeni ve zorlu bir süreç. Onun için projemizde bazı değişiklikler yaptık” dedi.

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