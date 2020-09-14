3600 ek gösterge | Son dakika haberleri

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3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yoğun bir şekilde devam ediyor. Hükümet bir yandan virüsle mücadele ederken, sağlık çalışanları ise takdire şayan bir performans sergiliyorlar. Salgınla mücadele en ön safta yer alan sağlık çalışanları yeri geliyor günlerdir evlerine gidemiyorlar. Salgının bulaşma riskiyle her an karşı karşıya kalmalarına rağmen büyük bir fedakarlık örneği göstererek vatandaşların sağlığı için gece gündüz çalışmaktalar. Sağlık Bakanlığı sağlık çalışanlarının salgın dönemindeki yoğun mesai ve yoğun iş temposuyla çalışan sağlık çalışanlarının maaşlarına ve mesai ücretlerine ek zam yapması takdirle karşılandı. Bu sevindirici haber karşısında memurlar ve memur emeklileri kendileri için büyük öneme sahip ek göstergenin de artışının gerçekleştirileceğini beklemekte.

3600 ek gösterge maaşları ne kadar yükseltir?

Memurlar, 3600 ek göstergenin yükseltilmesi durumunda halen geçerli olan 2500 ek göstergeye nazaran daha yüksek maaş ve bunun yanında bayram ikramiyelerini ek gösterge artışı sayesinde alabilecekler.

3600 ek gösterge son durum kimleri kapsıyor?

Yaklaşık bir milyon memur ve memur emeklisinin sevince boğan haber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten gelmişti. Çelik, 3600 ek gösterge yaklaşımıyla ilgili görüşümüz pozitif. Arkadaşlarımızı çalışıyor.’ dedi. Memurların merakla beklediği ek göstergelerin 2200'den 3600'e yükseltilmesiyle 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 110 bin din görevlisi ve kamu çalışanlarının emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları bir hayli yükselecek. Peki 3600 ek gösterge çıkarsa memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar artacak?

3600 ek gösterge çıkarsa kim ne kadar maaş alacak?

Hem çalışanların maaşlarına, hem emekli maaşlarına hem de tazminatlarına 3600 ek gösterge artışı zammı gelecek. 3600 ek göstergeye AK Parti cephesinden yeşil ışık yakıldı. 3600 ek göstergenin artışına ilişkin çalışmalar sürüyor. 3600 ek gösterge artışı çıkarsa memur maaşı memur maaşı 40-50 TL, emekli maaşları da 500-750 TL arasında artış söz konusu olacak. 3600 ek gösterge artıyı derece ve kademeye göre değişiklik gösterecek. Ek gösterge 1 Ekim 2008’den önce devlet memuru olanları kapsamakta. Emekli tazminatı bekleyenler için 20 bin TL fark doğacak. 25 yıl çalışıp emekli olan 650 TL, 30 yıl çalışan 700 TL ve 35 yıl çalışan ise 750 TL zam alacak. Çalışırken alının maaş ve ikramiyelere göre emekli maaşlarında artış söz konusu olacak.