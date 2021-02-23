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Ekonomi 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika açıklaması geldi
Ekonomi

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika açıklaması geldi

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 24 Haziran seçimleri öncesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılacağı açıklandı. 3600 ek göstergenin 3600’e çıkarılacağının haberini alan binlerce kamu çalışanı ile kamu emeklisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği 3600 ek gösterge müjdesinin ne zaman gerçekleşeceğini merak ederek ‘3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, 3600 ek gösterge ne durumda, 3600 ek gösterge ne zaman verilece?’ soruları sorulmakta.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 08:32:00 - 2021-02-23 08:33:13
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son dakika açıklaması geldi

3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? Öğretmen, din görevlisi, polis  ve hemşire maaşını direkt olarak etkileyecek olan 3600 ek göstergede son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 2018 seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imamlara yaptığı 3600 ek gösterge vaadini hatırlatarak hükümete çağrı yaptı. Ünal, "3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz" dedi.

Ünal, aynı vaadin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın "3600 ek gösterge ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor" denilerek, yinelendiğini vurguladı. Ünal yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: "Çalışanlarımızın bu beklentileri boşa çıkarılmamalıdır. Emekliliği geldiği halde, 3600 ek göstergeden faydalanabilmek için bekleyen birçok kamu çalışanı bulunmaktadır. Önemli olan ise, yapılacak düzenlemenin bütün kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde ek gösterge rakamlarının yeniden ve adaletli bir şekilde düzenlenmesi olacaktır. Kamu çalışanlarının ümidi boşa çıkarılmamalıdır. Hazırlanmasına katkıda bulunduğumuz ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda beklemekte olan ve bütün kamu çalışanlarını kapsayan 3600 ek gösterge ile ilgili Kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını ve yasalaşmasını talep etmekteyiz."

3600 ek gösterge

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu nedenle uzun süredir 3600 ek gösterge memurlar tarafından bekleniyor. Yürürlüğe girdikten sonra polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşire maaşlarında artış gerçekleşmesi beklentiler arasında.

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