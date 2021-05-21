3600 ek gösterge ne oldu? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgi’nin olmasından sonar 3600 ek gösterge ve EYT bekleyenler bir hayli umutlandı. Zira Vedat Bilgi’nin daha önce EYT konusunda bir çalışma yaptığı biliniyor. 3600 ek gösterge çıkacak mı? Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergeden yararlanabiliyor. Bu nedenle gözler 3600 ek göstergenin çıkarılıp çıkarılmayacağına çevrilmiş durumda. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? İşte konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıklamaları...

3600 ne zaman çıkar?

Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

3600 ek gösterge muhalef ne diyor?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüyü bu hafta emekli polis memuru Erdinç Emecan'a bıraktı. Emekli polislerin sorunlarını dile getiren Emecan, "Bizim bir kanayan yaramız 3600 ek gösterge, bir de polis intiharları" diyerek, sorunların çözümü için taleplerini dile getirdi.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Türkiye KAMU-SEN’e bağlı Türkiye Diyanet – Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 3600 ek gösterge konusunun kanayan yaraları haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 yılında din görevlisi, öğretmen, hemşire ve polise ek gösterge müjdesi verdiğini hatırlatan Ünal, iki yıl geçtiği halde düzenlemenin hayata geçirilmemesinden yakındı.

Konuyu ilgili bakanlarla birçok kez görüştüklerini, her defasında “Çalışmalar devam ediyor” cevabı verildiğini kaydeden Ünal, önümüzdeki günlerde toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında da konuyu tekrar gündeme getireceklerini söyledi.

3600 ek gösterge kime verilecek?

3600 ek gösterge verilirken sadece 4 sınıf ile sınırlı kalınmaması gerektiğini savunan Ünal, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 140 bin kişi çalıştığını ama bunların sadece 70 bininin din görevlisi olduğunu, din görevlileri arasında da ilahiyat mezunu olan ve olmayan ayrımı bulunduğunu belirtti.

Ünal, ilahiyat mezunu 1. Derece din görevlisi 3000 ek gösterge alırken, başka lisans mezunu din görevlilerinin 2200 ek gösterge aldığını, 3600 ek gösterge gelirse sadece ilahiyat mezunlarının yararlanabileceğini ifade etti.

Ünal, “Bizim talebimiz, hizmetliydi memurdu herkesi kapsayacak şekilde çalışma yapılması. Tabii ki herkese 3600 ek gösterge veremezsiniz. Ama herkese 800 ek gösterge verilirse bu ayrım ortadan kalkmış olacak. Aynı odada çalışan bir kişiye 3600 ek gösterge verip diğerine vermezseniz o kurumda çalışma barışı olmaz” diye konuştu.

Nedir bu 3600 ek gösterge?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir. Ancak düzenlemenin şuan için öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini kapsaması bekleniyor. Bununla birlikte bu görevden emekli olan vatandaşlarında yararlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesi toplantısında, "Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum. Burayı hassas dinleyelim. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız." demişti.