  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muğla kazı çalışmaları: Tarih yeniden yazılacak! 1994'te başladı, geçmişe ışık tutacak kent keşfediliyor

Adnan Menderes yaşasaydı sana ne derdi? Yüzde yarım oyu var türlü türlü huyu var

İşte İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananların son durumu! Bakan Koca duyurdu

Nerede kaldı düşünce özgürlüğü? "Kadınlar çocuk doğurmalı" diyene linç

İşte en çok göçmen nüfusuna sahip olan o ülke! Türkiye'nin sırasına çok şaşıracaksınız

Hastalığı dünyasını altüst etti! 'Kurt Adam'a dönüştü

Taksim’e bırakılan patlayıcıyla ilgili yeni bulgular

Son zamanların en kapsamlı seçim anketi yapıldı! İşte partilerin oy oranları

AK Partili isimden 6'lı Masa açıklaması

O kayıtlar ilk kez gün yüzüne çıktı! Menderes dönemine ışık tutacak
Yerel 348 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

348 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 348 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 11:55:00 -
348 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 348 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

105 personelin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, 25 metruk bina, 24 umuma açık yer ile terminallerde denetim yapıldı.

Kontrollerde 348 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23