İnanamayacağınız kadar hızlı bir poğaça tarifini sizler için yazdık! Yumuşacık dokusu, mis kokusuyla kalpleri fethedecek bir tarif: 321 poğaça tarifi. Peki ama pratik poğaça nasıl yapılır? 321 poğaça malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Her evde bulunan malzemelerle, aniden gelen misafirlerinizi ya da atıştırmalık bekleyen çocuklarınızı sevindirebileceğiniz poğaçayı, tarif defterinizin baş köşesine yazmalısınız.

Malzemeler

3 paket kabartma tozu

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

4,5 - 5 su bardağı un

2 çay kaşığı tuz

İç Malzemesi İçin:

5 adet patates

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

Üzeri İçin:

1 su bardağı galeta unu

Yapılışı

Hamur için olan tüm malzemeleri derin bir kaba alıp iyice yoğurun. Ardından 35-40 dakika kadar dinlendirin.

Bir kasede iç malzemeleri bir araya getirip karıştırın. Harmanlandıktan sonra, yağ içerisinde kavurun ve soğumaya bırakın.

Ardından hamurdan parçalar koparıp iç malzemeden ekleyip yuvarlayın.

Her yerini galeta unu ile kaplayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.

180 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 10-20 dakika kadar, kontrollü şekilde pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...