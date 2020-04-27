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Aktüel

32 gün yoğun bakımda kaldı, korona virüsü yendi

Kayseri’de bir vatandaş korona virüs nedeniyle 32 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından alkışlarla yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.

2020-04-27 23:41:06 -
32 gün yoğun bakımda kaldı, korona virüsü yendi

Kayseri’de bir vatandaş korona virüs nedeniyle 32 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından alkışlarla yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.


Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Pandemi Polikliniği’nde korona virüs teşhisiyle tedavi gören bir vatandaş, 32 gün yoğun bakımda kaldı. 32 günlük yoğun bakım tedavisi sürecinde 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.


Sağlık çalışanları da, korona virüsü yenen vatandaşı, alkışlarla yoğun bakım ünitesinden servise alındı.

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